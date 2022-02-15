إريكسن يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين باستئناف اللعب
احتفل لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن، بعيد ميلاده الثلاثين، أمس الاثنين، بالمشاركة في أول مباراة له منذ إصابته بأزمة قلبية في بطولة كأس أمم أوروبا الصيف الماضي.
وظهر صانع الألعاب في مباراة ودية لفريقه الجديد برينتفورد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز والذي وقع معه الشهر الماضي لاستئناف مسيرته الكروية.
📽 The return of @ChrisEriksen8#BrentfordFCpic.twitter.com/AG7crEJrQR— Brentford FC (@BrentfordFC) February 14, 2022
وشارك إريكسن في مباراة برينتفورد ضد ساوثيند لمدة 60 دقيقة وصنع هدفا خلال اللقاء.
😍 Nothing but love for this on #ValentinesDay#BrentfordFCpic.twitter.com/TAitM91Td6— Brentford FC (@BrentfordFC) February 14, 2022
وكان آخر ظهور لإريكسن في ملاعب كرة القدم، في مباراة منتخب بلاده الدنمارك أمام فنلندا ضمن بطولة أوروبا في 12 يونيو الماضي، عندما قال إنه "رحل عن هذا العالم لمدة خمس دقائق" بعد سقوطه أرضا مغشيا عليه إثر تعرضه لأزمة قلبية.
وفي أعقاب تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان للاعب بعد يومين من الحادث، كان لابد أن يفسخ تعاقده مع إنتر ميلان في ديسمبر الماضي، نظرا لأن القواعد في إيطاليا تمنع الرياضيين المزودين بالجهاز من المنافسة.
واجتاز إريكسن الشهر الماضي الفحوص الطبية المطلوبة بنجاح في برينتفورد، وتم السماح له باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بجهاز تنظيم ضربات القلب.
المصدر: أ ب
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