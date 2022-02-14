تصفيات مونديال 2022.. الفيفا يقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين

أمر الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخبي البرازيل والأرجنتين بإعادة مباراتهما ضمن تصفيات كأس العالم 2022 التي توقفت في ساو باولو في سبتمبر الماضي بعد دقائق من انطلاقها.

وفي التفاصيل، لم يمض على بداية اللقاء سوى سبع دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية البرازيلية الملعب، ما أدى إلى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس ولم يعودوا الى أرض الملعب ما أدى الى توقف المباراة نهائيا.

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وجاء في بيان للهيئة الدولية الاثنين "بعد إجراء تحقيق شامل في مختلف الوقائع، وفي ضوء اللوائح المعمول بها، قررت لجنة الانضباط في فيفا أنه يجب إعادة المباراة في موعد وفي مكان يحددهما الفيفا".

وقال فيفا في بيانه الاثنين إن "توقف المباراة كان جراء تقصير من الأطراف المعنية تجاه مسؤولياتها".

وأعلن فيفا في بيانه إيقاف اللاعبين الأرجنتينيين الأربعة لمباراتين "لعدم إمتثالهم" لقوانين الاتحاد الدولي المتعلقة بالمباريات الدولية بعد الجائحة، كما فرض غرامات مالية على الاتحادين الوطنيين بلغت قرابة 590 ألف دولار أمريكي للبرازيلي و270 ألف دولار للأرجنتيني.

وقالت السلطات الصحية وقتها إن على أربعة لاعبين أرجنتينيين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز حينها أن يدخلوا "في الحجر الصحي فورا" لمخالفتهم بروتوكولات جائحة كورونا.

وأشارت السلطات إلى أن كريستيان روميرو وزميله السابق في توتنهام جيوفاني لو سيلسو (فياريال الإسباني حاليا)، وحارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيس وزميله في النادي إيميليانو بوينديا، قد قدموا "معلومات خاطئة" في استمارة دخولهم إلى البرازيل، ولم يصرحوا عن مكوثهم في المملكة المتحدة خلال الأربعة عشر يوما السابقة لوصولهم.

وسبق لمنتخبي السيليساو والتانغو أن حجزا بطاقتيهما إلى قطر نهاية العام الحالي، ومن المؤكد أنهما سينهيان ترتيب مجموعة أمريكا الجنوبية في المركزين الأولين، علما أن أول أربعة منتخبات تتأهل مباشرة إلى النهائيات.

ولم يخسر أي منهما أي مباراة، إذ تتصدر البرازيل الترتيب فيما يحتل ليونيل ميسي ورفاقه المركز الثاني، ولكل طرف ثلاث مباريات متبقية، بما فيها الإعادة بينهما.

المصدر: أ ف ب