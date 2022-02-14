مصر.. مرتضى منصور يتحدث عن "مجزرة" كادت تحدث في نادي الزمالك

أكد رئيس نادي الزمالك في مصر مرتضى منصور، أنه يوم الانتخابات في نادي الزمالك منذ يومين "الله أنقذ النادي من مجزرة".

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وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده في النادي: "أشكر السادة القضاة الذين نجحوا في الخروج بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان بالرغم من كل الأمور والتجاوزات التي حدثت".

وأضاف: "أشكر وزير الشباب والرياضة بالرغم من عتابي عليه بسبب رفضه لإقامة الإنتخابات على 3 أيام، فهو توقع أن يتواجد 20 ألف عضو وأنا قلت له سيأتي 70 ألف".

وواصل مرتضى منصور: "كان من الممكن أن يموت أشخاص بسبب البلطجية في الانتخابات ولكن ربنا ستر، ربنا حمى النادي اليوم ده، ربنا أنقذ الزمالك والأعضاء اليوم ده".

وأردف: "لن أسامح أحد ولا أحد يطلب مني أن ابدأ صفحة جديدة بعد الذي حدث، نحن لم ننزل إلى الانتخابات حتى يتم شتمنا، كرامتي وكرامة أعضاء مجلس الإدارة فوق الاعتبار".

واختتم مرتضى منصور: "أحسست في يوم الانتخابات أنني ملاك طائر بجناحين، وكان همي هو سلامة أعضاء النادي، كنا سندخل على مجزرة، لولا الهدوء والسكينة التي أعطاها لي الله في هذا اليوم".

المصدر: مصراوي