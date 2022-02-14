منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم

كشفت تقارير إعلامية مصرية، أن مدافع منتخب "الفراعنة" أحمد حجازي، لن يتمكن من اللحاق بمباراتي مصر ضد السنغال في المرحلة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وتعرض حجازي للإصابة بشد في أوتار العضلة الضامة في لقاء مصر ضد المغرب في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

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وبعد استبعاده بسبب الإصابة من باقي مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، سافر حجازي إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

ووفقا لتقارير إعلامية مصرية، فإن إمكانية لحاق حجازي بمواجهتي السنغال صعبه لعدم اكتمال شفائه حتى الآن.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في الـ23 من مارس المقبل في القاهرة، على أن يلتقي المنتخبان مجددا في الـ29 من الشهر ذاته في مباراة العودة في السنغال، لتحديد المتأهل منهما لنهائيات كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد خسرت أمام السنغال بالذات، بركلات الترجيح في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، بعد تعادلهما بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

المصدر: وكالات