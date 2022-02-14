غياب راموس وحضور نيمار في مران سان جيرمان الأخير قبل موقعة الريال

خاض نادي باريس سان جيرمان، اليوم الاثنين، مرانه الأخير، قبل مواجهة ضيفه ريال مدريد، غدا في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لسان جيرمان على "تويتر"، الجزء الأول من مران الفريق، الذي امتد لـ15 دقيقة، كاشفا عن مشاركة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بشكل طبيعي في التدريبات.

⚽️ 15 minutes d'entraînement avant Paris Saint-Germain - Real Madrid 🔴🔵 https://t.co/xLLoqh8th1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 14, 2022

في المقابل، غاب المدافع الإسباني سيرخيو راموس عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة، لتتأكد عدم مشاركته أمام ريال مدريد.

وكان راموس، انضم إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الملكي، ولم يخض سوى خمس مباريات فقط مع الفريق الباريسي منذ انطلاق الموسم بسبب معاناته من إصابات متكررة.

ويلتقي سان جيرمان مع الريال على ملعب "حديقة الأمراء"، غدا، بينما تقام مباراة الإياب في مدريد، في التاسع من الشهر المقبل.

المصدر: وكالات