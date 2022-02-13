الشارع الرياضي الإماراتي يتمنى الشفاء لأسطورة "الأبيض" فهد خميس

أصيب فهد خميس أسطورة الكرة الإماراتية ونجم الوصل سابقا بوعكة صحية أدخل على إثرها المستشفى في دبي، وحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن حالته الصحية في تحسن.

وتفاعل الشارع الرياضي العربي بشكل عام والإماراتي على وجه التحديد مع أنباء حالة فهد خميس الصحية، وتم تداول صورته في المشفى على وسائل التواصل الاجتماعي مع الدعوات له بالشفاء العاجل.

الف سلامة لاحد ابرز من انجبتهم كرة الامارات الكابتن القدير فهد خميس ومع تمنياتي له بدوام الصحة والعافية وجدامك العافية يابو فيصل وطهور وجمع الله لك بين الاجر والعافية @alfahad_uaepic.twitter.com/HCuKlbWqAQ — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) February 13, 2022

دعواتكم بالشفاء للنجم الاماراتي الكبير السابق فهد خميس ، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت وحدك الشافي المعافي . — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) February 13, 2022

كابتن منتخبنا 🇦🇪 في الثمانينات الهداف

الكبير " فهد خميس " في المستشفى ..

اللهم اشفه وعافه واعفو عنه .. pic.twitter.com/hQItM9NH6m — " سليل السيف " (@alk3bi661) February 13, 2022

الكابتن الكبير فهد خميس... رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما

اللهم اشفه وعافه و اعفو عنه pic.twitter.com/wJW6nQpizl — خالد إسماعيل مبارك المهيري (@KhIsmail) February 13, 2022

تعرض نجم كرة القدم الاماراتية السابق فهد خميس لوعكة صحية ادخل على إثرها المستشفى.. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويخرجه سالما معافى pic.twitter.com/XV3fgMp7b2 — أحمد الحوري (@ahmadalhouri) February 13, 2022

ويعد فهد خميس، نجم منتخب الإمارات وفريق الوصل السابق، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإماراتية والخليجية وأحد الهدافين التاريخيين للدوري بـ175 هدفا.

وشارك فهد خميس مع المنتخب الإماراتي في 4 نسخ من كأس الخليج، من 1982 إلى 1990، لكن لم يحالفه التوفيق في الفوز باللقب، كما شارك في كأس العالم 1990 في إيطاليا وتوج مع الوصل بلقب الدوري في 6 مناسبات.

المصدر: وكالات