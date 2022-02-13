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الشارع الرياضي الإماراتي يتمنى الشفاء لأسطورة "الأبيض" فهد خميس

الرياضة

الشارع الرياضي الإماراتي يتمنى الشفاء لأسطورة
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أصيب فهد خميس أسطورة الكرة الإماراتية ونجم الوصل سابقا بوعكة صحية أدخل على إثرها المستشفى في دبي، وحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن حالته الصحية في تحسن.

وتفاعل الشارع الرياضي العربي بشكل عام والإماراتي على وجه التحديد مع أنباء حالة فهد خميس الصحية، وتم تداول صورته في المشفى على وسائل التواصل الاجتماعي مع الدعوات له بالشفاء العاجل.

ويعد فهد خميس، نجم منتخب الإمارات وفريق الوصل السابق، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الإماراتية والخليجية وأحد الهدافين التاريخيين للدوري بـ175 هدفا.

وشارك فهد خميس مع المنتخب الإماراتي في 4 نسخ من كأس الخليج، من 1982 إلى 1990، لكن لم يحالفه التوفيق في الفوز باللقب، كما شارك في كأس العالم 1990 في إيطاليا وتوج مع الوصل بلقب الدوري في 6 مناسبات.

المصدر: وكالات

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