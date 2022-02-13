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الريان القطري يقيل مدربه الفرنسي لوران بلان

الرياضة

الريان القطري يقيل مدربه الفرنسي لوران بلان
AFP
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أعلن نادي الريان القطري اليوم الأحد إقالة مدربه الفرنسي لوران بلان، بعد سلسلة من النتائج السلبية وتراجعه إلى المركز التاسع في الدوري المحلي، وعين التشيلي نيكولاس كوردوفا بدلا منه.

وكتب النادي في تغريدة مختصرة: "الاستعانة بمدرب منتخبنا الأولمبي التشيلي نيكولاس كوردوفا لتدريب الريان بديلا للفرنسي لوران بلان"، ألحقها بتغريدة أخرى كتب فيها: "شكرا لوران بلان".

وكان الريان تعاقد مع بلان البالغ 56 عاما في ديسمبر 2020، وشهدت ولايته التعاقد مع صانع اللعب الكولومبي الدولي خاميس رودريغيز والفرنسي ستيفن نزونزي.

المصدر: أ ف ب

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