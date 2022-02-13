الريان القطري يقيل مدربه الفرنسي لوران بلان

أعلن نادي الريان القطري اليوم الأحد إقالة مدربه الفرنسي لوران بلان، بعد سلسلة من النتائج السلبية وتراجعه إلى المركز التاسع في الدوري المحلي، وعين التشيلي نيكولاس كوردوفا بدلا منه.

وكتب النادي في تغريدة مختصرة: "الاستعانة بمدرب منتخبنا الأولمبي التشيلي نيكولاس كوردوفا لتدريب الريان بديلا للفرنسي لوران بلان"، ألحقها بتغريدة أخرى كتب فيها: "شكرا لوران بلان".

شكرًا لوران بلان

Thank you, Laurent Blanc pic.twitter.com/UbC12q8aiv — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) February 13, 2022

الاستعانة بمدرب منتخبنا الأولمبي التشيلي نيكولاس كوردوفا لتدريب #الريان بديلًا للفرنسي لوران بلان pic.twitter.com/2Frh6OROGW — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) February 13, 2022

وكان الريان تعاقد مع بلان البالغ 56 عاما في ديسمبر 2020، وشهدت ولايته التعاقد مع صانع اللعب الكولومبي الدولي خاميس رودريغيز والفرنسي ستيفن نزونزي.

المصدر: أ ف ب