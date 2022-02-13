ممثل المغرب الوحيد في الأولمبياد الشتوي يفشل في استكمال الجولة الأولى من سباق التزلج "الألبي"

خرج المتزلج المغربي ياسين أعويش من منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تجري فعالياتها في العاصمة الصينية بكين بعد إخفاقه في استكمال الجولة الأولى من سباق التعرج العملاق.

وخاض أعويش المنافسة في الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث فشل في استكمال نزوله خلال الجولة الأولى، مختتما بذلك المشاركة المغربية في دورة الألعاب الشتوية.

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وجاء تأهل أعويش للأولمبياد، بعد حصوله على نقاط مشرفة، ولأول مرة في مساره الرياضي في السباقات، التي شارك فيها تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل وبتعاون مع الاتحاد الدولي للتزلج.

وتعلم أعويش مواليد سنة 1990 والذي ينحدر من مدينة إفران، التزلج بمفرده في محطة "ميشليفن" خلال طفولته قبل أن يصبح مدربا في هذا المجال في سن المراهقة.

المصدر: "وكالات"