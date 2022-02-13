في أول مشاركة تاريخية للسعودية.. فائق عابدي يختتم مشاركته بمنافسات التزلج في بكين

اختتم فائق عابدي لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي مشاركته في أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022، بحلوله في المركز الـ45 من أصل 89 مركزا.

وذكر الحساب الرسمي لـ اللجنة الأولمبية عبر "تويتر" أن عابدي جاء في المركز الـ45 وذلك بتحقيقه زمن وصل إلى 1:25.41 في الجولة الثانية والأخيرة من منافسات التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة.

وتشارك السعودية لأول مرة في تاريخها بدورة الألعاب الشتوية "بكين 2022"، وتطلع إلى بناء مستقبل أفضل في الرياضات الشتوية خلال الأعوام المقبلة.

والتقى الأمير فهد بن جلوي نائب وزير الرياضة السعودي بفائق عابدي عقب انتهاء المنافسة لمساندته ودعمه خلال المشاركة التاريخية الأولى في دوري الألعاب الشتوية.

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وأصبح عابدي أول لاعب سعودي وخليجي يشارك في دورات الألعاب الأولمبية الشتوية منذ انطلاقها في أول نسخة عام 1924م.

وتمكن عابدي من كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية والخليجية، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية.

المصدر: "وكالات"