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مدرب الأهلي المصري يفوز بجائزة الدبلوماسية الرياضية

الرياضة

مدرب الأهلي المصري يفوز بجائزة الدبلوماسية الرياضية
AFP
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كرمت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا مواطنها بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، بالتزامن مع قيادته الفريق المصري لنيل الميدالية البرونزية، في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتبت الوزارة الجنوب إفريقية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": تهانينا الكبيرة لمدرب كرة القدم الدولي المخضرم بيتسو موسيماني على فوزه بجائزة Ubuntu SportsDiplomacy.

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تجدر الإشارة إلى أن إعلان تجديد عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات وشيكا خلال الساعات المقبلة، عقب إنجاز تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية أمس الأحد على حساب الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وحقق الأهلي أكبر فوز في تاريخه في كأس العالم للأندية بالفوز 4-0 على الهلال السعودي، متخطيا أكبر فوز سابق له والذي شهد إسقاط أوكلاند سيتي 2-0 عام 2006.

المصدر: cairo24

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