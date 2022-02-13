 
مباشر

الثلوج تقف بوجه منافسات التزلج الحر بأولمبياد بكين

الرياضة

الثلوج تقف بوجه منافسات التزلج الحر بأولمبياد بكين
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdpu

تم تأجيل تصفيات السلوب ستايل في التزلج الحر للسيدات التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد بأولمبياد بكين الشتوي 2022، إلى يوم الاثنين، بسبب تساقط كثيف للثلوج.

وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوي 2022 أن الجولة التأهيلية الأولى ستبدأ في الساعة صباح يوم الاثنين.

إقرأ المزيد
بعد ثامن أيام المنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد
بعد ثامن أيام المنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد "بكين 2022"

وتم تأجيل موعد انطلاق منافسات اليوم الأحد إلى الساعة 12 ظهرا قبل أن يتم إلغاؤها بسبب تساقط الثلوج بكثافة وضعف الرؤية.

وستتنافس قو آي لينغ، اللاعبة الصينية الفائزة بذهبية تاريخية في نهائي القفزات الهوائية في التزلج الحر للسيدات، في سباق السلوب ستايل في التزلج الحر للسيدات.

المصدر: arabic.news.cn

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا