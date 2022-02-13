الثلوج تقف بوجه منافسات التزلج الحر بأولمبياد بكين
AFP
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تم تأجيل تصفيات السلوب ستايل في التزلج الحر للسيدات التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد بأولمبياد بكين الشتوي 2022، إلى يوم الاثنين، بسبب تساقط كثيف للثلوج.
وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوي 2022 أن الجولة التأهيلية الأولى ستبدأ في الساعة صباح يوم الاثنين.
وتم تأجيل موعد انطلاق منافسات اليوم الأحد إلى الساعة 12 ظهرا قبل أن يتم إلغاؤها بسبب تساقط الثلوج بكثافة وضعف الرؤية.
وستتنافس قو آي لينغ، اللاعبة الصينية الفائزة بذهبية تاريخية في نهائي القفزات الهوائية في التزلج الحر للسيدات، في سباق السلوب ستايل في التزلج الحر للسيدات.
المصدر: arabic.news.cn
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