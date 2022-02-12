تعادل محبط لإنتر ونابولي يهدي ميلان فرصة سانحة لانتزاع الصدارة
حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة إنتر ميلان المتصدر ومضيفه نابولي الوصيف، التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو ".
وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة السابعة من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح لورينزو إنسيني، وعادل لإنتر ميلان نجمه البوسني إدين دجيكو بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني.
SerieA | نابولي 1-0 انتر ..— ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalzz4uu) February 12, 2022
انسيني .. ضربة جزاء pic.twitter.com/SngYj8evz2
🎥 : هدف التعادل في اللقاء من اقدام #دزيكو ⚫️🔵#FCIM#انتر_نابولي#الكالتشيو#فورزا_إنترpic.twitter.com/AVRywojnnC— InTer Club KSA - نادي إنتر السعودية 🏆🇮🇹🇸🇦 (@interclubksa) February 12, 2022
وبهذا التعادل، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث رفع إنتر رصيده في الصدارة إلى 54 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه نابولي الذي رفع رصيده إلى 53 نقطة.
🔵⚪ إنسيني يتقدم من علامة الجزاء— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 12, 2022
⚫🔵 دجيكو يتعادل مع بداية الشوط الثاني
قمة الجولة الـ 25 تنتهي بهدف في كل شبكة ⚖️🤝#نابولي_إنتر 1⃣➖1⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيوpic.twitter.com/1OFMvmxiiW
ويعتبر ميلان صاحب المركز الثالث برصيد 52 نقطة من أكبر المستفيدين من تعادل المتصدر والوصيف، وسيدخل مباراة الغد أمام سمبدوريا وعينه على نقاطها الثلاث ليرفع رصيده إلى 55 نقطة وينتزع صدارة "الكالتشيو".
المصدر: RT
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