مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط.. ورونالدو لا يزال صائما عن التهديف في 2022

أهدر مانشستر يونايتد نقطتين للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله اليوم السبت مع ضيفه ساوثهامبتون 1-1 في الجولة الـ25 من "البريميرليغ".

وتقدم "الشياطين الحمر" عن طريق جادون سانشو في الدقيقة الـ21، وعادل للضيوف تشي أدامز بعد 3 دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

A frantic and enthralling encounter finishes with the points shared#MUNSOUpic.twitter.com/8qhsQKfEaA — Premier League (@premierleague) February 12, 2022

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وكان مانشستر يونايتد قد تعادل في الجولة الماضية أمام بيرنلي متذيل الترتيب 1-1.

وبهذا التعادل رفع اليونايتد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر.

وفشل نجم اليونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو في إنهاء صيامه عن التهديف خلال عام 2022.

المصدر: RT