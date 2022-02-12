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بعد ثامن أيام المنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد "بكين 2022"

الرياضة

بعد ثامن أيام المنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد
AFP MARCO BERTORELLO
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واصل المنتخب الألماني صدارته لجدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، التي تستضيفها الصين من الـ4 ولغاية الـ20 من فبراير الجاري.

وأضافت ألمانيا إلى رصيدها اليوم ثلاث ميداليات متنوعة، واحدة من كل لون (ذهبية وفضية وبرونزية).

ورفعت روسيا رصيدها من الميداليات الذهبية إلى ثلاث، بعد أن حقق فريق روسيا للسيدات للتزلج على الثلج المركز الأول في سباق التتابع 4 × 5 كم.

ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم الثامن من أولمبياد بكين:

1- ألمانيا (8 ذهبية و5 فضية وبرونزية)

2- النرويج (8 ذهبية و3 فضية و6 برونزية)

3- الولايات المتحدة (5 ذهبية و5 فضية وبرونزية)

4- هولندا (5 ذهبية و4 فضية وبرونزيتان)

5- السويد (5 ذهبية وفضيتان و3 برونزية)

6- النمسا (4 ذهبية و6 فضية و4 برونزية)

7- الصين (4 ذهبية و3 فضية وبرونزية)

8- روسيا (3 ذهبية، 4 فضية و6 برونزية).

الجدول كاملا:

بعد ثامن أيام المنافسات.. تعرف على ترتيب جدول ميداليات أولمبياد

المصدر: olympics.com

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