 
مباشر

جماهير الأهلي تردد في مباراة الهلال: "إيه اللي حصل عندكم.. ما تسمعونا حسكم" (فيديو)

الرياضة

جماهير الأهلي تردد في مباراة الهلال:
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdkq

انفجرت جماهير الأهلي المصري على مدرجات ملعب "آل نهيان" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي فرحا بتألق فريقها أمام الهلال السعودي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث لمونديال الأندية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للجماهير المصرية التي رددت العديد من الأغاني والأهازيج فيما ساد الصمت مدرجات الهلال على أداء فريقها المخيب.

ومن العبارات التي رددتها جماهير الأهلي: "إيه اللي حصل عندكم.. ما تسمعونا حسكم" و: "بنهز جبال، وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال".

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة في ظل لعب الهلال بتسعة لاعبين عقب طرد البرازيلي ماتيوس بيريرا ومحمد كنو في الدقيقتين 14 و27 على الترتيب.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال الأندية.. الأهلي المصري يعزز تقدمه بتسجيله الهدف الثالث في شباك الهلال السعودي