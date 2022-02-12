جماهير الأهلي تردد في مباراة الهلال: "إيه اللي حصل عندكم.. ما تسمعونا حسكم" (فيديو)

انفجرت جماهير الأهلي المصري على مدرجات ملعب "آل نهيان" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي فرحا بتألق فريقها أمام الهلال السعودي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث لمونديال الأندية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للجماهير المصرية التي رددت العديد من الأغاني والأهازيج فيما ساد الصمت مدرجات الهلال على أداء فريقها المخيب.

ومن العبارات التي رددتها جماهير الأهلي: "إيه اللي حصل عندكم.. ما تسمعونا حسكم" و: "بنهز جبال، وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال".

جماهير الأهلي أمام صمت جماهير الهلال السعوديpic.twitter.com/yKGzw0tvLW — أبو نوح (@amgadalghonimy) February 12, 2022

🎥| جماهير #الأهلي المصري تردد "ايه اللي حصل عندكم.. ما تسمعونا حسكم". pic.twitter.com/h6yFJXv8fV — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) February 12, 2022

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة في ظل لعب الهلال بتسعة لاعبين عقب طرد البرازيلي ماتيوس بيريرا ومحمد كنو في الدقيقتين 14 و27 على الترتيب.

المصدر: وكالات