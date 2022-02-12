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للمرة الأربعين.. سباق "حلبة التزلج في روسيا" السنوي

الرياضة

للمرة الأربعين.. سباق
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انطلق الحدث الأكبر للرياضات الشتوية، وهو سباق التزلج على الثلج لعموم روسيا بنسخته الـ40، اليوم السبت، وسيغطي الحدث عشرات المناطق في البلاد.

ومن المتوقع أن يقطع حوالي مليون ونصف المليون شخص المسافة المخصصة للسباق.

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ويحتفل السباق هذا العام بالذكرى الأربعين لتأسيسه، إذ حدث لأول مرة في عام 1982.

للمرة الأربعين.. سباق

وكان المكان الرئيسي للسباق هذا العام هو المركز الأولمبي "بلانيرنايا" في العاصمة الروسية موسكو.

وهناك وصل عدد المتزلجين إلى 15 ألف مشارك.

ويعرض على المشاركين المنافسة مسافة خمسة أو عشرة كيلومترات، لكن في بعض المدن يمكن أن تختلف مسافة السباق.

للمرة الأربعين.. سباق

ففي مدينة ليبيتسك على سبيل المثال، يمكن للمشارك المنافسة لمسافة 350 مترا تكريما لذكرى بطرس الأكبر(إمبراطور روسيا سابقا).

وفي مدينة نوفوسيبيرسك تحدد مسافة السباق بـ 2023 مترا، تكريما لبطولة العالم للشباب في هوكي الجليد والتي ستقام العام القادم في المدينة.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية

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