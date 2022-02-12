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مونديال الأندية.. الأهلي المصري يعزز تقدمه بتسجيله الهدف الثالث في شباك الهلال السعودي

الرياضة

مونديال الأندية.. الأهلي المصري يعزز تقدمه بتسجيله الهدف الثالث في شباك الهلال السعودي
Alhilal_FC/twitter
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يستضيف ملعب "آل نهيان" بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في هذه الأثناء مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي لتحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وسجل الأهلي هدفه الأول بعد 8 دقائق فقط على انطلاق المباراة عن طريق نجمه ياسر إبراهيم.

وتعرض الهلال لضربة موجعة بطرد لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا في الدقيقة الـ14 عقب تدخ عنيف على نجم الأهلي عمر السولية، ليكمل "الزعيم" المباراة بعشرة لاعبين.

وعاد ياسر إبراهيم لهز الشباك ليعزز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ17.

وتعرض الهلال لضربة جديدة في الدقيقة الـ28 عقب طرد لاعبه محمد كنو لضربه ياسر إبراهيم بدون كرة، ليتابع فريقه المباراة بتسعة لاعبين.

وسجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ40 عن طريق أحمد عبد القادر.

يذكر أنه في نصف نهائي البطولة، خسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بهدفين نظيفين، فيما انهزم الهلال أمام تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا بهدف دون مقابل.

وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة النهائية لمونديال الأندية بين تشيلسي وبالميراس.

المصدر: RT

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مونديال الأندية.. الأهلي المصري يعزز تقدمه بتسجيله الهدف الثالث في شباك الهلال السعودي