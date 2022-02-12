مونديال الأندية.. الأهلي المصري يعزز تقدمه بتسجيله الهدف الثالث في شباك الهلال السعودي

يستضيف ملعب "آل نهيان" بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في هذه الأثناء مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي لتحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وسجل الأهلي هدفه الأول بعد 8 دقائق فقط على انطلاق المباراة عن طريق نجمه ياسر إبراهيم.

وتعرض الهلال لضربة موجعة بطرد لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا في الدقيقة الـ14 عقب تدخ عنيف على نجم الأهلي عمر السولية، ليكمل "الزعيم" المباراة بعشرة لاعبين.

وعاد ياسر إبراهيم لهز الشباك ليعزز تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ17.

Game set match? @AlAhly are two goals up while Al Hilal are with ten-men after 25 minutes.



Their strength of aggression proving to be their weakness today. #ClubWC



Red Devils supoorters loving this as they came in as clear underdogs.#YallaYaAhly | @WorldSportsBetpic.twitter.com/2EHSMlgyru — Lorenz Köhler (@Lorenz_KO) February 12, 2022

وتعرض الهلال لضربة جديدة في الدقيقة الـ28 عقب طرد لاعبه محمد كنو لضربه ياسر إبراهيم بدون كرة، ليتابع فريقه المباراة بتسعة لاعبين.

الطرد الثاني للهلال .. محمد كنو بعد ضربه لياسر إبراهيم بدون كرة 🟥#الأهلي_الهلال | #كأس_العالم_للأندية 🏆 pic.twitter.com/EEYKH0xLZk — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) February 12, 2022

وسجل الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة الـ40 عن طريق أحمد عبد القادر.

يذكر أنه في نصف نهائي البطولة، خسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بهدفين نظيفين، فيما انهزم الهلال أمام تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا بهدف دون مقابل.

وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة النهائية لمونديال الأندية بين تشيلسي وبالميراس.

المصدر: RT