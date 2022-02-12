التشكيلة الأساسية للديربي العربي بين الأهلي المصري والهلال السعودي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت صوب العاصمة الإماراتية أبو ظبي، التي تحتضن المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري والهلال السعودي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على ملعب "آل نهيان" بنادي الوحدة.

وسيبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة بطل آسيا:

"علي لطفي، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، عمر السولية، حمدي فتحي، أليو ديانغ، أحمد عبد القادر، محمد شريف وطاهر محمد".

تشكيل فريقنا لمباراة الهلال السعودي 💪🏻🦅 pic.twitter.com/jqJJTW0dG6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 12, 2022

فيما اختار البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة بطل إفريقيا:

"محمد العويس، سعود عبد الحميد، جانغ هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني، غوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريو، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري وموسى ماريغا".

يذكر أنه في نصف نهائي البطولة، خسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بهدفين نظيفين، فيما انهزم الهلال أمام تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا بهدف دون مقابل.

وستقام في وقت لاحق اليوم المباراة النهائية لمونديال الأندية بين تشيلسي وبالميراس.

المصدر: RT