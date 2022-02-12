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بيع مجموعة أحذية رياضية يحطم الرقم القياسي

الرياضة

بيع مجموعة أحذية رياضية يحطم الرقم القياسي
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أعلنت دار سوزبي للمزادات بيع 200 زوج من الأحذية الرياضية التي صممها الراحل فيرجيل أبلوه مقابل 25.3 مليون دولار، لتحطم بذلك الرقم القياسي.

وفاق الرقم المباع ثمانية أضعاف التقدير المبدئي البالغ 3 ملايين دولار.

وذكرت الدار في بيان صحفي أن النسخة الخاصة من أحذية "لوي فويتون" و"نايكي إير فورس 1" صممت لمجموعة ربيع عام 2022 وصيفه.

وقالت "سوزبي" إنها المرة الأولى التي تطرح فيها أحذية رياضية للبيع في هذا المزاد.

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وقال متحدث باسم الدار إلى شبكة CNN إن مجموعة الأحذية الرياضية حققت "رقما إجماليا قياسيا للمزاد" عن فئة الأزياء.

ورغم ذلك فإن بيع أزواج الأحذية الرياضية منفردة حققت أرقاما أعلى.

ويشمل ذلك زوج حذاء رياضيا من طراز "Nike Air Ships"، الذي كان يرتديه نجم كرة السلة مايكل جوردان وتم بيعه مقابل 1.47 مليون دولار في شهر أكتوبر.

المصدر: "وكالات"

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