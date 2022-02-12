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شاهد.. هدف بطريقة "دبل كيك" في الوقت القاتل ورد فعل "جنوني" من الجماهير

الرياضة

شاهد.. هدف بطريقة
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شهد الدوري المكسيكي فجر السبت هدفا مميزا حمل الإثارة إلى مدرجات فريق بويبلا في مواجهة مليئة بالعواطف أمام ضيفه أطلس ضمن الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

وعانى بويبلا بطل الدوري المكسيكي من ضغط خسارة المواجهة والتفريط بصدارة المسابقة بعد أن فرض الضيوف التقدم بهدف عن طريق جوليان كوينونيس في الدقيقة 84.

لكن هدف غييرمو مارتينيز الاستثنائي نجح في قلب سيناريو المباراة في الوقت الإضافي.

وعند الدقيقة الـ95 صعد اللاعب التشيلي في الهواء لتلقي رمية تماس وصلت إلى رأسه، محاولا السيطرة عليها قبل أن يرسلها إلى الشباك على طريقة "دبل كيك"، ليقف حارس مرمى الفريق المنافس عاجزا عن ردها.

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فرحة جنونية سادت المدرجات بعد إدراك التعادل 1-1 لكلا الفريقين وبالتالي استمرار بويبلا متصدرا برصيد 11 نقطة أمام ملاحقه أطلس على جدول ترتيب الدوري المكسيكي.

وتجدر الإشارة إلى أن مارتينيز سجل ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم وقدم تمريرة حاسمة.

المصدر: marca

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