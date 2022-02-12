بالفيديو.. رد فعل غاضب من السومة في مواجهة الأهلي بالدوري السعودي

عبر السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي، عن غضبه بعد استبداله أمام فريق الفتح، ضمن المواجهة التي جرت في الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

واستطاع الفريق الجداوي تسجيل هدف في شباك الفتح مستضيفه في الإحساء بهدف نظيف سجله كارلوس إدواردو في الدقائق الـ10 الأخيرة، وفضل المدرب الألباني بيسنيك هاسي إخراج السومة بعد الهدف وإشراك المدافع محمد خبراني.

لكن المهاجم السوري أبدى غضبه من التبديل وأبعد كرسيا كان في طريقه أثناء توجهه لمقاعد البدلاء بطريقة غاضبة كما رفض تحية مدربه.

لقطة السومة مع هاسي بعد التبديل . pic.twitter.com/oeSJGHSqcf — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) February 11, 2022

وانتشرت مشاهد السومة "الغاضبة" بقوة في تويتر، إذ تعاطف معه بعض الجمهور فيما انتقده البعض الآخر وطالبه بالحفاظ على الاستقرار خاصة مع تحسن النتائج عقب تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوي.

الخصم مطرود منه لاعبين

المدرب يسحب مهاجم وينزل مدافع



- ردة فعل طبيعيه من السومة والله

pic.twitter.com/fFwaPpMsRM — منصور (@mnsor_ahli) February 11, 2022

بدوره علق السومة على مشهد خروجه من المباراة غاضبا، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "أولا الحمدلله على الفوز وعلى الثلاث نقاط، الشباب ما قصروا يعطيهم العافية. وبخصوص لقطة التبديل هاي الأشياء تحصل كثير في كرة القدم، الموضوع مجرد حماس لتقديم الأفضل والحين التركيز على المباراة القادم".

أولا الحمدلله على الفوز وعلى الثلاث نقاط، الشباب ما قصروا يعطيهم العافية.



وبخصوص لقطة التبديل هاي الأشياء تحصل كثير في كرة القدم، الموضوع مجرد حماس لتقديم الافضل والحين التركيز على المباراة القادمة 💚💚💚 — Omar Al Somah (@omaralsomah) February 11, 2022

ورفع الأهلي رصيده عقب فوزه بالمباراة إلى النقطة الـ24 إلا أنه ما زال بعيدا في المركز التاسع عن مراكز المقدمة، ويلتقي الفريق مساء الخميس المقبل في الجولة القادمة من الدوري السعودي ضيفه الفيحاء في جدة.

المصدر: RT