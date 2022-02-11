شاهد.. هدف مبابي القاتل يقود باريس سان جيرمان للفوز على رين

حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على ضيفه رين بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد تمريرة على طبق من ذهب من زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

🎥— هدف في اخر الدقائق لـ باريس عن طريق كيليان مبابي 🔥🔥 pic.twitter.com/9ydMeonsuW — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) February 11, 2022

وبهذا الفوز الصعب والثمين، رفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 59 نقطة متقدما بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه فريق مارسيليا الذي يحل بعد غد الأحد في ضيافة مينز صاحب المركز الـ18.

في المقابل، توقف رصيد رين عند 37 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "الليغ 1".

المصدر: RT