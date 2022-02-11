ميلان يمدد عقد نجمه الفرنسي هيرنانديز لغاية عام 2026
أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الجمعة تمديد عقد مدافعه الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز البالغ 24 عاما لغاية عام 2026.
وجاء في البيان: "يسر نادي ميلان الإعلان عن تجديد ثيو هيرنانديز عقده مع الروسونيري حتى 30 يونيو 2026.".
وأضاف البيان: "انضم اللاعب إلى الفريق في صيف 2019 وحاز على إعجاب جماهير ميلان سريعا. بعد 108 مباراة و19 هدفا و18 تمريرة حاسمة، يسعدنا مواصلة هذه الرحلة مع ثيو هيرنانديز".
🚨 بيان رسمي— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) February 11, 2022
يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن تجديد ثيو هيرنانديز عقده مع الروسونيري حتى 30 يونيو 2026.
انضم اللاعب إلى الفريق في صيف 2019 وحاز على إعجاب جماهير ميلان سريعًا.
بعد 108 مباراة و19 هدفًا و18 تمريرة حاسمة، يسعدنا مواصلة هذه الرحلة مع ثيو هيرنانديز.#ميلان_دائمًاpic.twitter.com/oK9M7Bo9VK
ونشر ميلان فيديو لجميع أهداف هيرنانديز الـ19 بقميص الفريق.
🤩 دعــــــــــوة للاســــتــــــمــــــتــــــاع 🤩— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) February 11, 2022
جميع أهداف ثيو هيرنانديز بألوان الروسونيري حتى الآن 📽️👇
ما هو هدفك المفضل؟ 🧐@TheoHernandez | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/e0dI0R0UzE
وكان عقد هيرنانديز القديم ينتهي مع "الروسونيري" في صيف عام 2024.
وذكرت العديد من التقارير أن راتب هيرنانديز السنوي سيرتفع بعد العقد الجديد من 1.5 إلى 4.5 مليون يورو إضافة إلى المكافآت.
المصدر: acmilanar/twitter
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