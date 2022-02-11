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ميلان يمدد عقد نجمه الفرنسي هيرنانديز لغاية عام 2026

الرياضة

ميلان يمدد عقد نجمه الفرنسي هيرنانديز لغاية عام 2026
acmilanar/twitter
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أعلن نادي ميلان الإيطالي في بيان رسمي اليوم الجمعة تمديد عقد مدافعه الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز البالغ 24 عاما لغاية عام 2026.

وجاء في البيان: "يسر نادي ميلان الإعلان عن تجديد ثيو هيرنانديز عقده مع الروسونيري حتى 30 يونيو 2026.".

وأضاف البيان: "انضم اللاعب إلى الفريق في صيف 2019 وحاز على إعجاب جماهير ميلان سريعا. بعد 108 مباراة و19 هدفا و18 تمريرة حاسمة، يسعدنا مواصلة هذه الرحلة مع ثيو هيرنانديز".

ونشر ميلان فيديو لجميع أهداف هيرنانديز الـ19 بقميص الفريق.

وكان عقد هيرنانديز القديم ينتهي مع "الروسونيري" في صيف عام 2024.

وذكرت العديد من التقارير أن راتب هيرنانديز السنوي سيرتفع بعد العقد الجديد من 1.5 إلى 4.5 مليون يورو إضافة إلى المكافآت.

المصدر: acmilanar/twitter

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