الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات تفتح تحقيقا مع أعضاء فريق فالييفا التدريبي

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية في تقرير لها اليوم الجمعة أن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" فتحت تحقيقا مع أعضاء الفريق التدريبي للبطلة الأولمبية الروسية كاميلا فالييفا.

وذكرت الوكالة أن روسادا ستحقق مع أعضاء فريق فالييفا التدريبي بشأن مسؤوليتهم عن إمكانية وجود انتهاك في لوائح مكافحة المنشطات، كون البطلة الأولمبية تبلغ من العمر 15 عاما وتصنف ضمن "الأشخاص المحميين" لأنها قاصر.

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وخطفت فالييفا الأنظار الاثنين الماضي في منافسات الفرق عند أدائها لجملتها الحركية في البرنامج الاختياري للتزحلق على الجليد، حيث نفذت بنجاح ولأول مرة في تاريخ الأولمبياد، قفزة مع أربع دورات في الهواء.

وبأدائها الرائع أحرزت فالييفا المركز الأول في البرنامج الاختياري برصيد 178.92 نقطة، لتقود الفريق الروسي لحصد "الميدالية الذهبية" برصيد 74 نقطة.

ومن المقرر أن تبدأ فالييفا مسابقة فردي السيدات في التزحلق الفني على الجليد في الـ15 من فبراير بالبرنامج القصير قبل أن تدخل منافسات البرنامج الاختياري بعدها بيومين.

ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت أمس الأول، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.

وقال الاتحاد الدولي للتزلج: "نشأ موقف أمس في وقت قصير، وهو ما يتطلب استشارة قانونية مع اللجنة الأولمبية الدولية".

وأكدت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار "تريميتازيدين" المحظور في عينة واحدة لكاميلا فالييفا أخذتها وكالة "روسادا" في 25 ديسمبر 2021.

بينما قالت اللجنة الأولمبية الروسية إنها تتخذ جميع الإجراءات للاحتفاظ بالميدالية الذهبية للمتزلجين الروس في بطولة الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية، وذلك وفقا لوكالة "نوفوستي" نقلا عن بيان صحفي للجنة.

وأشار البيان إلى أن نتيجة اختبارات كاميلا فالييفا جاءت سلبية قبل وبعد 25 ديسمبر 2021، بما في ذلك في بكين.

يذكر أنه في 25 ديسمبر 2021، تم أخذ عينة من كاميلا فالييفا خلال بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة بطرسبورغ ، وتم العثور على مادة "تريميتازيدين" المحظورة، ما دفع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" لاستبعاد الرياضية مؤقتا.

وطعنت كاميلا فالييفا قرار إيقافها مؤقتا أمام اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات "روسادا" يوم 9 فبراير 2022، وعقدت جلسة استماع في نفس اليوم، وقررت الوكالة إلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للرياضية، مما سمح لها بمواصلة المشاركة في الألعاب الأولمبية "بكين 2022".

وفي وقت لاحق اليوم، أكدت الخدمة الصحفية للاتحاد الدولي للتزلج (ISU) أنه سيمارس حقه في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) على قرار الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" الصادر يوم 9 فبراير، ومطالبة الكاس بإعادة التعليق المؤقت".

المصدر: RT