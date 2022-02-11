تمديد عقد جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 حتى عام 2036

في خطوة نادرة في تاريخ الفورمولا واحد للسيارات من حيث مدة الفترة الزمنية، مددت جائزة البحرين الكبرى عقدها مع إدارة سباقات الفئة الأولى حتى 2036 بحسب ما أعلنت الأخيرة اليوم الجمعة.

واستضافت البحرين إحدى جولات بطولات العالم للمرة الأولى في 2004 حين باتت أول بلد عربي ينظم سباقا للفورمولا واحد، قبل أن تلحق بها الإمارات مع جائزة أبوظبي اعتبارا من 2009 (مرتبطة بعقد حتى 2030)، وصولا إلى انضمام السعودية وقطر للروزنامة ابتداء من الموسم الماضي (استضافت قطر السباق العام الماضي لكنها تغيبت عن موسم 2022 قبل العودة في الموسم الذي يليه بعقد لعشرة أعوام).

BREAKING: The Bahrain Grand Prix will remain on the calendar until 2036! 🗓️#F1pic.twitter.com/eThvkzVOlc — Formula 1 (@F1) February 11, 2022

وقالت الفورمولا واحد في بيان الجمعة: "سيستمر سباق الفورمولا واحد في البحرين حتى عام 2036 على أقل تقدير، بعد تمديد العقد مع مروج السباق، حلبة البحرين الدولية".

وتحدث المدير التنفيذي ورئيس فورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي عن هذا العقد الطويل الأمد، قائلا: "يسعدني أننا سنتسابق على حلبة البحرين الدولية حتى عام 2036 حيث سنحظى بالمزيد من السباقات المذهلة والإثارة لإمتاع جمهورنا. منذ عام 2004، عشنا بعض السباقات الرائعة في الصخير ونتطلع بفارغ الصبر للعودة الى هناك من أجل انطلاق بطولة 2022 حيث نبدأ حقبة جديدة لهذه الرياضة" من حيث التعديلات التقنية.

وتحتضن حلبة البحرين الدولية في الصخير السباق الافتتاحي لموسم 2022 في 20 مارس ضمن موسم مكون من 23 جولة، آخرها سيكون في أبوظبي في 20 نوفمبر، فيما سيكون السباق السعودي في الجولة الثانية المقررة في 27 مارس.

المصدر: أ ف ب