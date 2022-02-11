الاتحاد الدولي للتزحلق على الجليد يستأنف ضد قرار إلغاء تعليق الروسية فالييفا

أعلن الاتحاد الدولي للتزلج، استئناف قرار اللجنة التأديبية لوكالة مكافحة المنشطات الروسية، برفع الإيقاف المؤقت عن المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا، أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وقالت الخدمة الصحفية للاتحاد الدولي للتزلج (ISU)، في بيان لها إنه: "سيمارس حقه في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، قرار الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" الصادر يوم 9 فبراير، ومطالبة الكاس بإعادة التعليق المؤقت".

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وذكرت الوكالة الدولية لفحص المنشطات، اليوم الجمعة، أن سبب تأجيل توزيع الميداليات عقب مسابقة التزحلق للفرق في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، هو النتيجة الإيجابية لاختبار المنشطات للبطلة الروسية كاميلا فالييفا.

وتوجت روسيا بالميدالية الذهبية للفريق بمشاركة كاميلا فالييفا في فئة فردي السيدات، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.

وأشارت الوكالة إلى أن اتخاذ القرار بشأن توزيع الميداليات لمسابقة الفرق سيتم من قبل محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بعد النظر في استئناف اللجنة الأولمبية الدولية لإلغاء تعليق فالييفا.

وأكدت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار "تريميتازيدين" المحظور في عينة واحدة لكاميلا فالييفا أخذتها الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" في 25 ديسمبر 2021، خلال بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة بطرسبورغ ، ما دفع الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" لاستبعاد الرياضية مؤقتا.

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ولكن كاميلا فالييفا قدمت طعنا ضد قرار إيقافها مؤقتا أمام اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات "روسادا" يوم 9 فبراير 2022، وعقدت جلسة استماع في نفس اليوم، وقررت الوكالة إلغاء عقوبة الإيقاف المؤقت للرياضية، مما سمح لها بمواصلة المشاركة في الألعاب الأولمبية "بكين 2022".

وتواصل كاميلا فالييفا تحضيراتها للمشاركة في منافسات مسابقة التحلق الفني على الجليد لفردي السيدات ضمن أولمبياد بكين، التي من المقرر إقامتها يوم 15 فبراير الجاري.

المصدر: وكالة تاس