بالجلباب.. بعض لاعبي تشيلسي يؤدون الصلاة في مسجد الشيخ زايد أثناء كأس العالم للأندية (صورة)

أدى بعض لاعبي نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، المسلمون، صلاة الجمعة بمسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مستغلين مشاركتهم في كأس العالم للأندية.

ونشر الألماني أنطونيو روديغر لاعب تشيلسي صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" تجمعه بالرباعي المغربي حكيم زياش، والفرنسيين نغولو كانتي ومالانج سار.

وعلق أنطونيو روديغر: "جمعة مباركة لجميع إخواني وأخواتي المسلمين".

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وظهر الرباعي أمام مسجد الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية، وهم يرتدون الجلباب، لتتفاعل الجماهير مع الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ فريق تشيلسي نهائي كأس العالم للأندية، على حساب الهلال السعودي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في الدور نصف النهائي، وسيواجه نادي بالميراس البرازيلي، غدا السبت، نهائي المونديال، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

المصدر: وكالات