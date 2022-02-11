رئيس اللجنة الأولمبية الروسية: لدي أسئلة جادة حول توقيت الكشف عن عينة البطلة كاميلا فالييفا

صرح رئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ستانيسلاف بوزدنياكوف، بأن هناك أسئلة لمختبر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" بشأن توقيت معالجة عينات المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا.

ونقلت قناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، عن بوزدنياكوف قوله: "لدي أسئلة جادة حول التوقيت بين 25 ديسمبر، عندما تم أخذ العينة في سان بطرسبورغ، و8 فبراير، عندما تم الإعلان عنها".

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية الروسية إلى أنه وفقا للمعايير الدولية لمختبر "وادا"، فإن وقت تحميل العينة (A) هو 20 يوما من تاريخ استلام العينة.

وشدد بوزدنياكوف "من الغريب أن مدة وصول العينة من سان بطرسبورغ إلى ستوكهولم استغرقت شهرا تقريبا. هذا يثير تساؤلات جدية بالنسبة لي"

وأضاف "أنه من المحتمل جدا أن يكون أحدهم قد أجل هذه العينة حتى نهاية بطولة منافسات التزحلق الفني على الجليد للفرق في الألعاب الأولمبية".

يذكر أن روسيا توجت بالميدالية الذهبية للفرق بمشاركة كاميلا فالييفا في فئة فردي السيدات، إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.

وقال الاتحاد الدولي للتزلج: "نشأ موقف أمس في وقت قصير، وهو ما يتطلب استشارة قانونية مع اللجنة الأولمبية الدولية".

وأكدت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار "تريميتازيدين" المحظور في عينة واحدة لكاميلا فالييفا أخذتها وكالة "روسادا" في 25 ديسمبر 2021.

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بينما قالت اللجنة الأولمبية الروسية إنها تتخذ جميع الإجراءات للاحتفاظ بالميدالية الذهبية للمتزلجين الروس في بطولة الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية، وذلك وفقا لوكالة "نوفوستي" نقلا عن بيان صحفي للجنة.

وتوجت روسيا بالميدالية الذهبية للفريق بمشاركة كاميلا فالييفا في فئة فردي السيدات، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.

وقال الاتحاد الدولي للتزلج: "نشأ موقف أمس في وقت قصير، وهو ما يتطلب استشارة قانونية مع اللجنة الأولمبية الدولية".

وأكدت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) العثور على عقار "تريميتازيدين" المحظور في عينة واحدة لكاميلا فالييفا أخذتها وكالة "روسادا" في 25 ديسمبر 2021.

بينما قالت اللجنة الأولمبية الروسية إنها تتخذ جميع الإجراءات للاحتفاظ بالميدالية الذهبية للمتزلجين الروس في بطولة الفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية، وذلك وفقا لوكالة "نوفوستي" نقلا عن بيان صحفي للجنة.

المصدر: وكالات