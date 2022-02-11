شاهد.. ميسي جديد في الأرجنتين بنفس الاسم ورقم القميص

كشف موقع "إسبن" الرياضي، في تقرير ظهور لاعب يحمل نفس لقب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويلعب في نادي "نيولز أولد بويز" الذي بدأ منه قائد منتخب "التانغو" مسيرته الكروية الرائعة.

وقال موقع "إسبن" الرياضي، أن اسم اللاعب خواكين ميسي ويلعب في "نيولز أولد بويز"، ويرتدي القميص رقم 10 الذي يحمله مواطنه الأسطورة.

ويبلغ خواكين ميسي من العمر 19 عاما ولا علاقة عائلية له بميسي رغم حمله لنفس لقبه العائلي.

وأوضح خواكين ميسي، قائلا: "يسألني الكثير من الناس إن كانت هناك صلة قرابة تجمعني بميسي، إلا أن الأمر مجرد مصادفة، لأن القرية التي انحدر منها فيها ثلاث عائلات تحمل نفس اللقب العائلي.

𝗔 𝗻𝗲𝘄 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗮𝘁 𝗡𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹'𝘀.



And like the most famous Messi to play at Newell's, he also wears the number 10 shirt.



Meet Joaquín Messi of the Newell's U20s. His dream is to play alongside his namesake Lionel at the Estadio Marcelo Bielsa.#Newellspic.twitter.com/O2BqkzWLX5 — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) February 7, 2022

المصدر: وكالات