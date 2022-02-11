شاهد.. لاعب يتعرض لتدخل قوي من قبل شقيقه ويطالب بطرده في الدوري الإماراتي

شهدت مباراة نادي بني ياس وضيفه الوحدة (0-1) التي جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي، واقعة طريفة.

وتلقى لاعب بني ياس، محمد الزعابي، بطاقة صفراء، وفي الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، بعد تدخل قوي ضد شقيقه الأصغر طحنون الزعابي، ليسقط الأخير أرضا.

"طحنون يطالب بطرد شقيقه"

تدخل قوي من محمد على شقيقه طحنون الزعابي.. والأخير يطالب الحكم بطرده



pic.twitter.com/s7KdMRdSOK — ✪ شبڪة آلوحدة | NETWORK ALWAHDA (@AlWAHDA_90) February 10, 2022

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الصفراء في وجه طحنون الأكبر، لكن الأصغر احتج على القرار مطالبا بطرد شقيقه من الملعب.

وحقق الوحدة انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد بني ياس عند 19 نقطة، ويشغل المرتبة السابعة على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات