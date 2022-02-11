لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني تهزم الإسرائيلية ريني نيكيشوف
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تغلبت لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني على منافستها الإسرائيلية ريني نيكيشوف بمجموعتين نظيفتين، في الدور ثمن النهائي لبطولة نيروبي الدولية للتنس.
وتمكنت يارا الحقباني من الفوز على ريني نيكيشوف بنتيجة (6-0) و(6-2)، وضربت موعدا في الدور ربع النهائي مع البريطانية جادي كول.
🎾 لاعبة التنس السعودية 🇸🇦 يارا الحقباني تتغلب على على الاسرائيلية Rene Nikishov بمجموعتين دون رد وتتأهل إلى ربع نهائي بطولة نيروبي الدولية. pic.twitter.com/xLyNxd5t9u— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) February 10, 2022
وتشغل يارا الحقباني، التي ولدت في عام 2004، المركز 767 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.
المصدر: وكالات
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