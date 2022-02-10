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رسميا.. نجل رونالدو ينضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد ويختار قميص والده

الرياضة

رسميا.. نجل رونالدو ينضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد ويختار قميص والده
georginagio/instagram
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تعاقد كريستيانو رونالدو جونيور البالغ 11 عاما مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد إبرام صفقة احترافية مع أكاديمية "الشياطين الحمر" اليوم الخميس.

واختار نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القميص رقم 7 الذي يميز والده في ملاعب الساحرة المستديرة.

ويأتي التوقيع الرسمي اليوم بعد أشهر من لعب كريستيانو جونيور لأكاديمية النادي، وهي الخطوة التي حدثت بعد عودة رونالدو إلى "أولد ترافورد" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونشرت جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو عبر حسابها في "إنستغرام" عددا من الصور لها رفقة كريستيانو جونيور وأشقائه.

يذكر أن نجل رونالدو سبق ولعب في أكاديمية يوفنتوس، في الفترة التي تواجد فيها والده رفقة "السيدة العجوز".

المصدر: matchtv.ru

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