صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام ليستر سيتي
أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، عن تشكيل فريقه الأساسية لمواجهة ضيفه ليستر سيتي، اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويتواجد النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراة اليوم، عقب عودته من المشاركة مع منتخب "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية.
- تشكيلة ليفربول الأساسية: "أليسون، ترينت أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، جونز، تياغو، دياز، غوتا وفيرمينو".
إليكم تشكيل المدرب يورغن كلوب لمواجهة #ليفربول_ليستر 📋— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 10, 2022
لويس دياز أساسياً للمرة الأولى 🙌
ويتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول بالإضافة لصلاح كل من: "كيلير، كوناتي، ميلنر، تسيميكاس، أوكسليد تشامبرلين، مينامينو، كيتا وإيليوت".
- تشكيلة ليستر سيتي: "شمايكل، جاستين، أمارتي، نديدي، توماس، ألبرايتون، هال، سوماري، ماديسون، لوكمان وداكا".
The #lcfc team news is in! 📝#LivLeipic.twitter.com/VjtpVVQzmE— Leicester City (@LCFC) February 10, 2022
ويحتل ليفربول مركز الوصافة برصيد 48 نقطة متأخرا عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق 12 نقطة، فيما يتواجد ليستر سيتي في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
المصدر: RT
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