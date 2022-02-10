رسميا.. تعيين مدرب جديد لمنتخب "أسود الرافدين"

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس، تعيين عبد الغني شهد مديرا فنيا لمنتخب "أسود الرافدين".

وسيساعد شهد في مهامه المدربان العراقيان حيدر نجم ورزاق فرحان، بينما سيتولى أحمد جاسم تدريب حراس المرمى، والإسباني غوانزالو مدربا للياقة البدنية، والهولندي أدريناس بوركيزيز محللا للأداء.

وستتفرغ إدارة الجهاز الفني الجديدة للمنتخب العراقي لمهمة الإشراف على تدريب "أسود الرافدين" استعدادا لمواجهتي الإمارات وسوريا في ختام التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ووضع الاتحاد العراقي لكرة القدم بالتنسيق مع المدرب الجديد خطة عمل تهدف إلى توفير جميع مستلزمات النجاح للمنتخب، وتهيئة الظروف المناسبة قبل خوض مباراتي التصفيات أواخر مارس المقبل.

المصدر: الاتحاد العراقي لكرة القدم