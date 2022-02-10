"الكاف" يغير ملعب مباراة الأهلي المصري ومضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في دوري الأبطال

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم الخميس، نقل مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا وضيفه الأهلي المصري في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا خارج مدينة بريتوريا.

وستقام المباراة المرتقبة بين الأهلي وصن داونز ضمن الجولة الرابعة، على "ملعب رويال بافوكينغ" بدلا من خوضها على ملعب "لوكس موريبي" في مدينة بريتوريا لعدم جاهزيته الفنية.

وتلقى الأهلي وصن داونز خطابات رسمية من جانب "الكاف" لتأكيد إقامة المباراة على ملعب "رويال بافوكينغ" وهو نفس الملعب الذي سيستضيف مباريات الفريق الجنوب إفريقي في دور المجموعات.

المصدر: وكالات