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الروسي روبليف يصعد إلى ربع نهائي بطولة روتردام للتنس

الرياضة

الروسي روبليف يصعد إلى ربع نهائي بطولة روتردام للتنس
AFP MICHAEL ERREY
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تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور ربع النهائي من بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب بعد تغلبه اليوم الخميس على الكوري الجنوبي سون وو كون بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن روبليف البالغ 24 عاما من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفيتين، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.

وسيواجه النجم الروسي في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها 1.2 مليون يورو، الفائز من مواجهة الهولندي تالون غريكسبور والهنغاري مارتون فوتشوفيتش.

يذكر أن روبليف هو بطل النسخة الماضية من البطولة عام 2021.

المصدر: rsport.ria.ru

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