الروسي روبليف يصعد إلى ربع نهائي بطولة روتردام للتنس

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور ربع النهائي من بطولة روتردام الهولندية لكرة المضرب بعد تغلبه اليوم الخميس على الكوري الجنوبي سون وو كون بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن روبليف البالغ 24 عاما من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين نظيفيتين، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.

Kwon’t be bothered. 😌



Reigning 🏆 Andrey Rublev keeps winning in Rotterdam and reaches another quarterfinal at the #abnamrowtt.



6-3 6-3 🆚 Soonwoo Kwon 🇰🇷 pic.twitter.com/1UFGItywYx — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 10, 2022

وسيواجه النجم الروسي في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها 1.2 مليون يورو، الفائز من مواجهة الهولندي تالون غريكسبور والهنغاري مارتون فوتشوفيتش.

Into the quarters 🙌@AndreyRublev97 secures a 6-3 6-3 win over Kwon and moves into the last 8 in Rotterdam!#abnamrowttpic.twitter.com/HOsrW0KYPc — Tennis TV (@TennisTV) February 10, 2022

يذكر أن روبليف هو بطل النسخة الماضية من البطولة عام 2021.

المصدر: rsport.ria.ru