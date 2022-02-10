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بالفيديو.. مانشستر سيتي يحتفي بأهداف رياض محرز

الرياضة

بالفيديو.. مانشستر سيتي يحتفي بأهداف رياض محرز
AFP
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احتفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأربعاء، بأهداف نجمه الجزائري رياض محرز خلال موسم 2021.

ونشر النادي الإنجليزي عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مقطع فيديو لأفضل خمسة أهداف سجلها المهاجم الجزائري خلال الموسم.

وعلق السيتي على المشور: "استمتع بأفضل أهداف رياض محرز هذا الموسم! ألا توافق؟ قل لنا هدفك المفضل لمحرز".

واختار مانشستر سيتي مجموعة من الأهداف المميزة لمحرز، والتي سجلها في شباك كل من أندية لايبزيغ وبرايتون وكلوب بروغ ونوريتش ونيوكاسل.

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وسجل رياض محرز 15 هدفا في جميع المسابقات التي لعبها بقميص مانشستر سيتي خلال مباريات الموسم الحالي.

وتألق محرز بـ 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز و5 أهداف في دوري أبطال أوروبا وهدفين في كأس الرابطة الإنجليزية وهدفين في كأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى تقديمه 6 تمريرات حاسمة.

المصدر:twitter/ManCity

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