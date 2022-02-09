الهلال يواجه تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.. التشكيلة الأساسية
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء صوب العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي تحتضن المباراة المنتظرة بين الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على ملعب "محمد بن زايد" بنادي الجزيرة.
وسيبدأ البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا:
📋 هُنـا قائمة #كبير_آسيا في مواجهة "تشيلسي الإنجليزي" ⚽️💙#الهلال_في_كأس_العالم#الهلال_تشيلسيpic.twitter.com/I9Y8Izk3W3— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 9, 2022
فيما اختار الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي التشكيلة الأساسية التالية لفريقه في مواجهة بطل دوري أبطال آسيا:
Your Chelsea side tonight! 💪@ParimatchGlobal | #ClubWorldCuppic.twitter.com/3TUdtLIVn4— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 9, 2022
وسيتنافس الفائز على رفع كأس البطولة مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية الذي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي المصري بطل إفريقيا بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء.
قي المقابل، سيلعب الخاسر مع الأهلي لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.
المصدر: RT
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