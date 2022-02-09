الهلال يواجه تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.. التشكيلة الأساسية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء صوب العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي تحتضن المباراة المنتظرة بين الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على ملعب "محمد بن زايد" بنادي الجزيرة.

وسيبدأ البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا:

فيما اختار الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي التشكيلة الأساسية التالية لفريقه في مواجهة بطل دوري أبطال آسيا:

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وسيتنافس الفائز على رفع كأس البطولة مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية الذي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي المصري بطل إفريقيا بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء.

قي المقابل، سيلعب الخاسر مع الأهلي لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

المصدر: RT