أرتيتا يختار قائدا جديدا لأرسنال بعد رحيل أوباميانغ

قرر الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، منح شارة قيادة "المدفعجية" للفرنسي ألكسندر لاكازيت حتى نهاية الموسم الجاري.

وظل أرسنال بدون قائد أساسي، منذ أن تم تجريد الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من شارة القيادة، قبل انتقاله إلى برشلونة، في يناير الماضي، بعد فسخ عقده مع "المدفعجية".

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ارتدى لاكازيت شارة القيادة في عدة مناسبات منذ ذلك الحين، قبل أن يتسلمها بشكل دائم، خلال الفترة المتبقية من الموسم.

وأكد ذلك أرتيتا، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة وولفرهامبتون المقررة غدا الخميس في "البريميرليغ".

Mikel Arteta confirms Alexandre Lacazette is his new Arsenal captain https://t.co/XR6lY32Op0 — MailOnline Sport (@MailSport) February 9, 2022

وينتهي عقد لاكازيت مع أرسنال في نهاية الموسم الجاري، وبات قريبا من الرحيل مجانا.

ورحل أوباميانغ عن أرسنال، بعد توتر العلاقة بينه وبين أرتيتا، وهو ما أكده اللاعب الغابوني خلال مؤتمر تقديمه في برشلونة.

المصدر: وكالات