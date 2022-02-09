بعد كأس أمم إفريقيا.. اتحاد الكرة المصري يحسم أمر جهاز منتخب مصر

دحض عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الأنباء التي ترددت بشأن رحيل عضو من الجهاز الفني لمنتخب مصر بكرة القدم في الفترة الحالية عقب خسارة لقب كأس الأمم الإفريقية.

وقال حسين خلال تصريحات عبر برنامج على قناة "إم بي سي مصر": "لا صحة للحديث عن رحيل أي عضو في الجهاز الفني لمنتخب مصر".

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مضيفا: "من المؤكد سيكون هناك جلسة مع كارلوس كيروش (مدرب الفراعنة) بعد عودته لمصر وسيقدم تقريرا عن منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وما هي طلباته للمرحلة المقبلة، ولم يبلغ وائل جمعة بموعد عودته حتى الآن".

وختم: "قرار كيروش هو الذي سوف سينفذ بشأن خوض مباراة السنغال بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم على ملعب استاد القاهرة".

وخسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة النهائية التي جرت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي، الأحد الماضي.

ويتجدد اللقاء بين منتخبي مصر والسنغال ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، في مباراتين 24 و29 مارس المقبل.

المصدر: RT