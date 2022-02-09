قبل مواجهة تشيلسي.. مدرب الهلال السعودي ينتقد نظام مسابقة مونديال الأندية

حث المدرب البرتغالي لنادي الهلال السعودي، ليوناردو جارديم، الفيفا على إعادة النظر في نظام مونديال الأندية، الذي يمنح أفضلية عدد أقل من المباريات لممثلي أوروبا وأميركا الجنوبية.

قال جارديم الذي يلتقي فريقه تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا الأربعاء في أبوظبي، إن الأندية الأخرى تعاني الإرهاق بسبب جدول المباريات المزدحم.

وأضاف جارديم البالغ 47 عاما الذي قاد موناكو إلى لقب الدوري الفرنسي عام 2017، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "من المجحف أن تخوض بعض الأندية أربع مباريات في ثمانية أيام وأندية أخرى مباراتين فقط وتخلد إلى الراحة".

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وتابع: "أعتقد أنه يجب الاعتناء أكثر بالنظام، مع أيام إضافية للتعافي، كي تحصل الأندية من آسيا (وإفريقيا وكونكاكاف) على فرص أفضل".

وفاز الهلال، بطل آسيا، على الجزيرة، بطل الإمارات المضيفة، بنتيجة قياسية 6-1 في الدور الثاني، والأهلي المصري، بطل إفريقيا، على مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف 1-0-، فيما أُعفي تشيلسي وبالميراس البرازيلي، بطل أميركا الجنوبية، من خوض الدور الثاني، ويستهلان مشاركتيهما من نصف النهائي.

ورأى جارديم ان فريقه استفاد من مواجهة الجزيرة المرهق بعد فوزه على بيراي التاهيتي 4-1 قبل ثلاثة أيام: "أنا متأكد أن الاندية الأوروبية، وفي هذه الحالة تشيلسي، هي المرشحة دوما، لا شك حيال ذلك، لكنهم يحصلون على أفضلية كبرى عندما نخلد إلى الراحة ليومين فقط".

وتابع: "لديهم تشكيلة كاملة ونضرة. فوزنا في المباراة السابقة هو نتيجة ما حصل قبل يومين، لأن الجزيرة لعب قبل ذلك بيومين (3 فبراير المباراة الأولى و6 الثانية)".

يذكر أن الاتحاد الدولي قرر في مارس 2019 توسيع مونديال الأندية بدءا من 2021 على أن تقام النسخة الأولى في الصين، لكنه أجل هذا التغيير بسبب تداعيات فيروس كورونا.

المصدر: "أ ف ب"