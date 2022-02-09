ألتراس باريس سان جيرمان تهاجم إدارة ناصر الخليفي

أصدر ألتراس باريس سان جيرمان بيانا هاجم فيها إدارة النادي الفرنسي بشأن سياسة الانتقالات والصفقات والتوقعات التجارية.

وعبرت المجموعة المعروفة باسم CUP (Collectif Ultras Paris) لأول مرة عن استياءها هذا الموسم من خلال رفع لافتة في ملعب حديقة الأمراء كتب عليها: "لصبرنا حدوده"، استهدفت مجلس إدارة النادي بما في ذلك الرئيس ناصر الخليفي والمدير الرياضي ليوناردو.

وأثار البيان مخاوف عديدة بشأن مالكي النادي (مجموعة الاستثمارات الرياضية القطرية، بينما يشكك أيضا في هوس باريس سان جيرمان بعقد صفقات باهظة الثمن.

وجاء في البيان الذي أصدرته ألتراس النادي: "لفترة طويلة لم يقدم لنا النادي شيئا لم نعد نستطيع دعمه، يريد النادي أن يصبح علامة تجارية عالمية، مهووسا ببيع القمصان، لدرجة نسيان تراثه وإهانة الجماهير في حديقة الأمراء من خلال اللعب بقميص الإياب على أرضنا".

وأضاف: "هذا ناد يكدس النجوم مثل طفل مدلل، دون الاهتمام بخطة رياضية متماسكة، هذا ناد يحلم كثيرا لدرجة أنه يبدو أن الموسم يبدأ في فبراير بينما يحتقر الألقاب المحلية".

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وبعد شهر فقط من إبرام واحدة من أكبر الصفقات على الإطلاق بضم ليونيل ميسي، أضافوا أن ناديهم المحبوب "فقد حمضه النووي".

وواصل البيان: "لم نعد نتعرف على نادينا الذي يبدو أنه فقد حمضه النووي، الإدارة غير مفهومة على جميع المستويات، لدينا مشاكل مع التغيير المستمر للمدربين، بينما لا يتم وضع مشروع مع التوظيف المستمر".

وختم: "اللاعبون غير المستغلين لم تعد كرة القدم تمثل أولوية حقيقية بالنسبة لهم، والمدير غير المفهوم للاعبين الشباب والافتقار الصارخ إلى الاحترام لفريق السيدات".

وأنفق باريس سان جيرمان حوالي 620 مليون جنيه إسترليني على الانتقالات في السنوات الخمس الماضية وحدها في محاولته للفوز بأول لقب لدوري أبطال أوروبا.

وسيلعب باريس سان جيرمان، أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الـ 16 ضمن دوري أبطال أوروبا، يوم 15 فبراير الحالي، على أن تكون العودة في ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم 9 مارس المقبل.

كما يستعد البي سي جي لمواجهة رين، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي، مساء الجمعة القادم.

المصدر: "وكالات"