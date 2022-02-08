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تعرف على ترتيب جدول الميداليات بعد رابع أيام منافسات أولمبياد "بكين 2022"

الرياضة

تعرف على ترتيب جدول الميداليات بعد رابع أيام منافسات أولمبياد
AFP Tobias SCHWARZ
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عزز المنتخب السويدي صدارته لجدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" والتي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 ولغاية 20 فبراير الجاري.

وحصدت السويد اليوم ثلاث ميداليات ملونة (ذهبية وفضية وبرونزية) لترفع رصيدها من الذهب إلى 4 ميداليات.

وأضافت روسيا إلى رصيدها 3 ميداليات برونزية، عن طريق كل من تاتيانا إيفانوفا في الزحافات الثلجية وألكسندر تيرينتييف في سباق التزلج السريع وفيكتور وايلد في سباق التزلج المتعرج على اللوح.

ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم الرابع من أولمبياد بكين:

1- السويد (4 ذهبية وفضية وبرونزية)

2- هولندا (3 ذهبية و3 فضية وبرونزية)

3- الصين (3 ذهبية وفضيتان)

4- ألمانيا (3 ذهبية وفضيتان)

5- النرويج (3 ذهبية وفضية واحدة و4 برونزية)

6- إيطاليا (ذهبيتان و4 فضية وبرونزية واحدة)

7- روسيا (ميداليتان ذهبيتان، 3 فضية و5 برونزية).

الجدول كاملا:

تعرف على ترتيب جدول الميداليات بعد رابع أيام منافسات أولمبياد

المصدر: olympics.com

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