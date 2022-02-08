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الأهلي المصري يخسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الرياضة

الأهلي المصري يخسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم للأندية
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تأهل بالميراس البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم بعد فوزه على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل ثنائية بالميراس كل من رافائيل فيغا وإيدواردو بيريرا رودريغيز في الدقيقتين 39 و49 على الترتيب.

ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ81 بعد طرد أيمن أشرف لتدخله العنيف على البرازيلي روني.

وسيتنافس بالميراس على رفع كأس البطولة مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع غدا الأربعاء الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا مع تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، سيلعب الأهلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المصدر: RT

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