رسميا.. تريزيغيه يغادر الدوري الإنجليزي معارا حتى نهاية الموسم
أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه المصري محمود حسن تريزيغيه، إلى فريق باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة.
وقال النادي الإنجليزي في بيانه: "لاعبنا تريزيغيه انتقل لصفوف باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم".
وأضاف البيان: "بالتوفيق، ونتطلع لرؤيتك من جديد بعد نهاية الموسم".
لاعبنا @Trezeguet ينتقل لصفوف باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.— أستون فيلا (@AVFCArabia) February 8, 2022
بالتوفيق، ونتطلع لرؤيتك من جديد بعد نهاية الموسم. 💜#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/u5OnynB8IS
وقال ستيفين جيرارد مدرب أستون فيلا إن إعارة تريزيغيه تهدف إلى ضمان لعبه أساسيا حتى يستعيد مستواه بعد الإصابة.
جيرارد 💬 لقد قمنا بتهنئة @Trezeguet، لم يحالفهم الحظ في كأس الأمم الأفريقية، ولكنه قدم بطولة جيدة.— أستون فيلا (@AVFCArabia) February 8, 2022
سيذهب على سبيل الإعارة كي يلعب بشكل مستمر، وهذا الأمر سيكون جيد بالنسبة له بعد غياب لعدة أشهر بسبب إصابة خطيرة.#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/03FXvyfX03
وتعرض تريزيغيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي أثناء مباراة فريقه مع ليفربول في "البريميرليغ".
✍️🏻 Welcome @Trezeguet!— Istanbul Basaksehir ENG (@ibfk2014En) February 8, 2022
➡️ https://t.co/huuwMvcar5pic.twitter.com/OsUeNrEcDv
والدوري التركي ليس غريبا على تريزيغيه حيث كان يلعب مع فريق قاسم باشا التركي قبل انضمامه لأستون فيلا صيف 2019.
✍️🏻 Welcome @Trezeguet!— Istanbul Basaksehir ENG (@ibfk2014En) February 8, 2022
➡️ https://t.co/huuwMvcar5pic.twitter.com/OsUeNrEcDv
ورحب نادي باشاك شهير بنجمه المصري الذي سيرتدي القميص رقم 27 في الدوري التركي.
February 8, 2022
المصدر: AVFCArabia/twitter
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