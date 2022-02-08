رسميا.. تريزيغيه يغادر الدوري الإنجليزي معارا حتى نهاية الموسم

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه المصري محمود حسن تريزيغيه، إلى فريق باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة.

وقال النادي الإنجليزي في بيانه: "لاعبنا تريزيغيه انتقل لصفوف باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم".

وأضاف البيان: "بالتوفيق، ونتطلع لرؤيتك من جديد بعد نهاية الموسم".

لاعبنا @Trezeguet ينتقل لصفوف باشاك شهير التركي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.



بالتوفيق، ونتطلع لرؤيتك من جديد بعد نهاية الموسم. 💜#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/u5OnynB8IS — أستون فيلا (@AVFCArabia) February 8, 2022

وقال ستيفين جيرارد مدرب أستون فيلا إن إعارة تريزيغيه تهدف إلى ضمان لعبه أساسيا حتى يستعيد مستواه بعد الإصابة.

جيرارد 💬 لقد قمنا بتهنئة @Trezeguet، لم يحالفهم الحظ في كأس الأمم الأفريقية، ولكنه قدم بطولة جيدة.



سيذهب على سبيل الإعارة كي يلعب بشكل مستمر، وهذا الأمر سيكون جيد بالنسبة له بعد غياب لعدة أشهر بسبب إصابة خطيرة.#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/03FXvyfX03 — أستون فيلا (@AVFCArabia) February 8, 2022

وتعرض تريزيغيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي أثناء مباراة فريقه مع ليفربول في "البريميرليغ".

والدوري التركي ليس غريبا على تريزيغيه حيث كان يلعب مع فريق قاسم باشا التركي قبل انضمامه لأستون فيلا صيف 2019.

ورحب نادي باشاك شهير بنجمه المصري الذي سيرتدي القميص رقم 27 في الدوري التركي.

المصدر: AVFCArabia/twitter