الأهلي يواجه بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.. التشكيلة الأساسية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء صوب العاصمة الإماراتية أبو ظبي، التي تحتضن المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على ملعب "آل نهيان" بنادي الوحدة.

وسيبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري بطل إفريقيا بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة بطل أمريكا الجنوبية:

- في حراسة المرمى: علي لطفي.

- في خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

- في خط الوسط: علي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد هاني.

- في خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمد مجدي "أفشة".

تشكيل فريقنا لمباراة بالميراس في قبل نهائي كاس العالم للأندية 🦅 pic.twitter.com/qGMa5Xhkgu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 8, 2022

وسيتنافس الفائز على رفع كأس البطولة مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع غدا الأربعاء الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا مع تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT