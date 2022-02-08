 
مباشر

منع رياض محرز من دخول ملهى ليلي بسبب زميله "المخمور" (فيديو وصور)

الرياضة

منع رياض محرز من دخول ملهى ليلي بسبب زميله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scjt

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجم مانشستر سيتي جاك غريليتش في حالة متقدمة من السكر، أثناء تواجده مع العديد من زملائه بمن فيهم الجزائري رياض محرز.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن غريليتش أحدث أزمة أمام ملهى ليلي في مدينة مانشستر، بسبب وجوده بحالة متقدمة من السكر، مما دفع برجال أمن الملهى الليلي إلى منعه رفقة زملائه من الدخول.

المصدر: مواقع التواصل الجتماعي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا