منع رياض محرز من دخول ملهى ليلي بسبب زميله "المخمور" (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجم مانشستر سيتي جاك غريليتش في حالة متقدمة من السكر، أثناء تواجده مع العديد من زملائه بمن فيهم الجزائري رياض محرز.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن غريليتش أحدث أزمة أمام ملهى ليلي في مدينة مانشستر، بسبب وجوده بحالة متقدمة من السكر، مما دفع برجال أمن الملهى الليلي إلى منعه رفقة زملائه من الدخول.

Guess no one will say anything because it’s not Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL — ًEllis. (@EIIisV3) February 7, 2022

Jack Grealish denied entry to bar in Manchester on night out with Man City team- mates https://t.co/Iy94xUM1Uypic.twitter.com/Zjr4eYVLiW — The Mirror (@DailyMirror) February 8, 2022

Swaying Jack Grealish 'turned away from bar' on night out with Man City palshttps://t.co/COhvZjXL3upic.twitter.com/X5mdMusvQ1 — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) February 8, 2022

المصدر: مواقع التواصل الجتماعي