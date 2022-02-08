بقيمة 150 ألف.. هدية جورجينا لرونالدو بمناسبة عيد ميلاده الـ37 (فيديو+ صور)

تلقى النجم العالمي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، هدية مميزة من شريكته جورجينا رودريغيز، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 37.

وقدمت جورجينا سيارة فارهة من نوع "كادليك إسكاليد" صاحبة التصميم العائلي، والتي قدرت قيمتها بما يقارب 150 ألف جنيه استرليني، لتنضم إلى أسطول السيارات الذي يملكه النجم البرتغالي.

وتقاسم رونالدو فرحته بهدية عيد ميلاده رفقة أولاده، حيث ظهر برفقتهم في صور داخل السيارة الجديدة.

وحرصت عارضة الأزياء على توجيه رسالة رومانسية لرونالدو عبر فيديو مجمع لذكريات لهما معا، وعلقت عليه: "37 سنة سعيدة لحب حياتي، نحبك بلا حدود، أفضل أب وأفضل شريك حياة أعطانا الله إياه، مقاتل وتستحق كل الخيرات التي تحدث لك، فأنت الكمال والإلهام".

ونشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تقرير كشفت فيه عن أسطول رونالدو، حيث يتواجد سيارات من نوع بوجاتي سينتوديتشي النادرة، يوجد منها عشر نسخ فقط حول العالم، وقيمتها وحدها عشرة مليون يورو، بالإضافة لبوغاتي شيرون وفيرون لامبورغيني أفنتادور ورولز رويس كوولينان، وكامارو وفيراري F12 وماكلارين سينا.

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ويصل ثمن مجموع سيارات رونالدو الفارهة، إلى 17 مليون جنيه استرليني.

وحصد رونالدو 31 بطولة خلال مسيرته، سواء على مستوى الأندية أو مع المنتخب البرتغالي، وحقق سلسلة لا حصر لها من الأرقام القياسية مع الأندية والشخصية.

المصدر: RT