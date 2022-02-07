 
مباشر

الحكم يرد على اعتراض محمد صلاح على طريقته الخاصة (فيديو وصور)

الرياضة

الحكم يرد على اعتراض محمد صلاح على طريقته الخاصة (فيديو وصور)
AFP Kenzo TRIBOUILLARD
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scd8

شهدت مباراة مصر والسنغال في نهائي النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، لقطة طريفة عندما اعترض محمد صلاح قائد "الفراعنة" على حكم المواجهة الجنوب إفريقي فيكتور غوميز.

وفي الدقيقة الـ36 من عمر المباراة التحم حمدي فتحي وإمام عاشور بقوة مع السنغالي ساديو ماني في كرة مشتركة، واقترب الحكم من لاعبي "الفراعنة" حاملا للبطاقة الصفراء، لكنه انتظر مراجعة تقنية الفيديو المساعد VAR، لتحديد اللاعب الذي ارتكب المخالفة.

وقبل أن يمنح الحكم البطاقة الصفراء لحمدي فتحي، تحدث معه محمد صلاح بانفعال، فطالبه غوميز بالهدوء، ولكن قائد "الفراعنة" استمر في مناقشة الحكم، ليقوم الأخير بتقديم الصافرة والبطاقات لصلاح، ولسان حاله يقول: "تفضل حكم المباراة بدلا عني".

وتم تداول اللقطة بكثير من الطرافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد
تعرف على الجوائز الفردية لكأس الأمم الإفريقية (فيديو وصور)
تعرف على الجوائز الفردية لكأس الأمم الإفريقية (فيديو وصور)

يذكر أن المنتخب السنغالي توج بلقبه الأول في البطولة الأكبر في القارة السمراء، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا