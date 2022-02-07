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تعرف على ترتيب جدول الميداليات بعد ثالث أيام منافسات أولمبياد "بكين 2022"

الرياضة

تعرف على ترتيب جدول الميداليات بعد ثالث أيام منافسات أولمبياد
AFP WANG Zhao
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صعد المنتخب السويدي إلى صدارة جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022" والتي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 ولغاية 20 فبراير الجاري.

وحصدت السويد اليوم ميداليتها الذهبية الثالثة لتنتزع صدارة جدول الميداليات من النرويج التي تراجعت إلى المركز السادس بعد أن اكتفت بميدالية برونزية.

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وصعدت روسيا إلى وصافة الترتيب بعد أن أضاف رياضيوها ميداليتين، ذهبية فرق التزحلق الفني على الجليد وفضية القفز التزلجي للفرق، ليرتفع عدد ميدالياتها الإجمالي إلى 7 ميداليات.

ترتيب جدول الميداليات بعد منافسات اليوم الثالث من أولمبياد بكين:

1- السويد (3 ذهبيات)

2- روسيا (ميداليتان ذهبيتان، 3 فضية وميداليتان برونزيتان)

3- هولندا (ميداليتان ذهبيتان، ميداليتان فضيتان، برونزية واحدة)

4- الصين (ميداليتان ذهبيتان وميداليتان فضيتان)

5- ألمانيا (ميداليتان ذهبيتان وميدالية فضية).

تعرف على ترتيب جدول الميداليات بعد ثالث أيام منافسات أولمبياد
تعرف على ترتيب جدول الميداليات بعد ثالث أيام منافسات أولمبياد

المصدر: olympics.com

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